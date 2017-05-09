"Зенит" отказался от нового стадиона и возвращается на "Петровский"

По слухам, это связано с качеством газона на стадионе "Санкт-Петербург – Арена"

Матч 29 тура чемпионата России по футболу "Зенит" – "Краснодар", который должен был пройти на стадионе "Санкт-Петербург" 17 мая, перенесен на "Петровский".

Как пишет "Фонтанка" со ссылкой на неназванный источник в клубе "Зенит", это может быть связано с критикой, которой главный тренер "Зенита" Мирча Луческу подверг покрытие на новом стадионе. Кроме того, тренер клуба просил перенести ближайшую игру на "Петровский" стадион. Более того, по данным Чемпионат.ру, "Зенит" может провести весь остаток сезона на старом поле, полностью отказавшись от новой арены.

Планируется, что заседание ФИФА по вопросу качества поля на стадионе "Санк-Петербург" состоится в четверг, 11 мая.

Видео: архив piter.tv