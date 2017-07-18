Ливни с грозами останутся в Петербурге и в среду

Неблагоприятная погода с сильными дождями и грозами сохранится в Северной столице еще как минимум сутки. МЧС предупреждает о ливнях в среду, 19 июля.

Петербуржцам и гостям города не стоит далеко убирать зонты и дождевики. В среду. 19 июля, город снова накроют ливни с грозами. Об этом предупреждает Главное управление МЧС по Северной столице.

ФГБУ "Северо-Западное УГМС" прогнозирует на завтра дожди, которые местами будут перерастать в ливни и грозы. В связи с этим МЧС предупреждает горожан о необходимости соблюдать меры предосторожности.

Если вы оказались в затопленном участке на своем автомобиле, не стоит пытаться проехать его. Нужно остановиться у обочины и включить аварийные сигналы. Однако. Если вода поднимается высоко, нужно оставить машину и добраться до возвышения или здания.

Во время дождя лучше оставаться в помещениях. Но если здания начинает подтапливать, их нужно покинуть. Если такой возможности нет, надо подняться выше и позвонить в экстренные службы.

Ранее Piter.tv сообщал, что после полудня Петербург накроют ливни с грозами и порывистый ветер.

Видео: Instagram / ksyushirobokova, nutckracker