После полудня Петербург накроют ливни с грозами и порывистый ветер

МЧС предупреждает горожан не только о сильном дожде с грозой, но и о порывах ветра до 15 метров в секунду. Погода ухудшится после полудня.

Погода во вторник, 18 июля, принесет петербуржцам и гостям города больше сюрпризов, чем накануне. После полудня теплая и солнечная погода сменится дождем и ветром. При этом МЧС сообщает со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС", что с 12 часов в городе ожидаются сильные ливни с грозами.

Кроме того, добавит неприятностей и ветер. Синоптики обещают, что ветер усилится до 15 метров в секунду. Накануне Piter.tv сообщал, что МЧС Петербурга предупреждает о ливнях с грозами во вторник.

Ведомство напоминает о мерах безопасности во время непогоды. во время ветра стоит избегать неустойчивых конструкций и деревьев. Они могут быть опасны для пешеходов и автомобилей, так как могут упасть из-за порывов.

Если во время дождя вы оказались в подтопленном здании, то его стоит немедленно покинуть. Если такой возможности нет, то нужно подняться выше и позвонить в экстренные службы. Если непогода застала вас на улице, то нужно подняться на возвышение. Спускаться в подземные переходы и подвальные помещения не стоит.

Видео: Instagram / olesya_markuz, diana_sanzh