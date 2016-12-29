Ловкий вор из Грузии запрыгивал на балконы девятых этажей в Приморском районе

В Петербурге задержан серийный грабитель. Уроженец Грузии грабил квартиры высотных домов, рискуя своей жизнью.

В Петербурге задержан воришка, акробатическим способностям которого могли бы позавидовать цирковые артисты. Молодой мужчина с грузинским гражданством не менее 9 раз грабил квартиры, расположенные на верхних этажах многоэтажных домов. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на своих информаторов в МВД. Известно, что 24-летний паренек выходил на общедоступные балконы на высоте 9-х этажей, после чего спрыгивал на частные балконы под ними. Перед этим мужчина звонил в двери этих квартир, проверяя, что в них никого нет. В итоге сразу несколько семей в Приморском районе за последнее время лишились денег, цифровой техники и драгоценностей.

К счастью, силовики взяли ловкого грузина-акробата с поличным вчера, 17 января. Его схватили на выходе из парадной дома на Комендантском проспекте. В руках у грабителя был ноутбук и кошелек с деньгами. Забавно, что и в момент задержания грузин проявил цирковые способности, на этот раз клоунские. Он заговорил с полицией на английском языке и представился гражданином Израиля. Впрочем, уже через несколько минут грабитель все-таки "раскололся".

"Фонтанка" сообщает и другие забавные подробности ЧП. Оказывается, что оперативное дело по серии "балконных грабежей" имело секретное название "обезьяна". А в ходе оперативной разработки полиция узнала, что задержанный после эмиграции из Грузии долгое время нищенствовал и даже жил в стенах одной из церквей грузинской общини Северной столицы. Теперь же циркача-обезьяну ждут следствие и суд.

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Фото: Pixabay.com