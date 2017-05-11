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Ужасающее видео из Шотландии: на озере Лох-Несс вновь заметили чудовище

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Шокированным туристам удалось запечатлеть на видео передвижение шотландского монстра. За несколько дней ролик посмотрели почти 75 тысяч человек.

В минувший понедельник, 8 мая, в сети появилась любопытная запись: Лох-несское чудовище вновь высунуло голову из воды. По словам очевидцев, инцидент произошел в Шотландии накануне утром. 

На кадрах можно заметить, как необычное существо плавно движется по воде наперекор катеру. Спустя некоторое время, монстр исчезает. Автор видео, турист из Уэльса, прокомментировал его таким образом: "Что это было? Кто-нибудь еще это видел?".

Впрочем, пользователи сети искренность Джонса не оценили. Напротив, они то и дело заявляют, будто видео фэйковое. Однако, несмотря на столь жесткие отзывы в интернете, ролик за несколько дней посмотрели почти 75 тысяч человек.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось паранормальное видео из Мексики: во время службы ожила статуя Иисуса.
 

Видео: youtube, Sweetie

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Категории: Мировые новости Лента новостей

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