Летние фестивали вне Петербурга: Пикник "Афиши" 2017

Если вам мало летних фестивалей в Петербурге, то можно выбрать что-то из многообразия красочных шоу в других городах России. Например, съездить в конце июля в Москву на Пикник "Афиши"-2017. В этом году здесь обещают много интересных гостей: Kasabian, Foals, "Грибы", Хаски и многие другие.

Итак, вы хотите веселья, но VK Fest и Stereoleto уже не привлекает. Стоит обратить внимание на летние фестивали в других городах, благо их сейчас проводят немало. Так как до Москвы из Петербурга добраться легко и просто, то можно для начала изучить возможные фестивали столицы. Московские организаторы порой заманивают к себе более крутых хедлайнеров.



Пикник "Афиши" 2017



Ежегодный музыкальный фестиваль Пикник «Афиши» традиционно собирает толпы поклонников музыки. Как несколько лет до этого шоу пройдет в московском музее-заповеднике "Коломенское". В этом году на фестиваль обещают много крутых музыкантов, которые занимают приятные места в плей-листах и сердцах поклонников.

Среди гостей – одна из мощных британских гитарных групп Kasabian. Музыканты из графства Лестершир мешают в своем творчестве электронику и рок. Вдохновившись когда-то Oasis Kasabian смогли стать одной из самых известных британских групп в мире, при этом сохранив свое удивительное отношение к творчеству.

Компанию Kasabian составят и другие выходцы с туманного Альбиона: Foals. Однажды участники группы порвали с размеренной жизнью и отдались музыке без надежд на успех. В песнях группы из Оксфорда полно неожиданных образов, заставляющих думать.

Но на Пикнике будут не только рокеры. Из Нью-Йорка приедет A$AP Ferg. По оценке "Афиши", это одна из главных рэп-величин Нью-Йорка в этом десятилетии. В Москве ожидают Дэролда Фергюссона-младшего, который сам себя называет трэп-лордом. Начав как дизайнер поясов, Ферг смог завоевать позиции в рэп-формации уверенными хитами-гимнами "Work", "Shabba" и "New Level".

Среди участников фестиваля и такие родные для нас "Грибы" и Хаски. Первые за полгода смогли из малоизвестной группы стать теми, кто способен собирать аншлаги на концертах в любом городе. Когда скептики уже прощались с украинскими рэперами, они выдали "Тает лед". Хаски же выпустил в 2017 один из самых внушительных русских альбомов. Автор хитов "Черным-Черно", "Пуля-Дура", "Панелька" не стесняется вываливать на слушателя мрачные и полные боли строки.

Если хедлайнеров вам показалось мало, то на Пикнике выступят эксцентричные Everything Everything, мощный и злые ГШ (Glintshake), легенда афросоула и лондонские музыканты Orlando Julius & the Heliocentrics, винтажные Great Revivers, душевная Луна, петербуржский балеарик Kito Jempere, немного инопланетный Антоха МС, чувственные Constantine.

Сейчас билеты на фестиваль стоят 3500 рублей. Купить их можно на официальном сайте Пикника "Афиши"-2017. Там же можно узнать более подробно об участниках фестиваля.

Фото: Вконтакте / Пикник "Афиши"

Видео: Youtube / KasabianVEVO, KinoMost