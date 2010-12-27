Кутепов: Спорт дает возможность понять, что такое победа и как правильно пережить поражение

Футбольная команда Совета Федерации провела товарищеский матч с детской командой красноярского футбольного клуба «Тотем» на стадионе в Лужниках. В составе детской команды ФК «Тотем» играют воспитанники детдома №1 и детского дома им. Совмена г.Красноярска

Инициатором игры выступил председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов, который с 2012 г. возглавляет футбольную «сборную» верхней палаты.

«Очень важно прививать детям любовь к спорту. Это помогает им с юности учиться работать в команде, быть ответственными, собранными. Спорт дает возможность понять, что такое победа и как правильно пережить поражение, почувствовать поддержку и понимание товарищей и тренера. Для детей из школ-интернатов и детских домов это важно вдвойне», - подчеркнул Андрей Кутепов.

Все участники игры высоко оценили позитивную и дружескую атмосферу, царившую на футбольном поле знаменитого московского стадиона. Юных спортсменов из Красноярска пригласили побывать на заседании Совета Федерации 12 июля. Встреча с сенаторами станет своеобразным напутствием перед важным событием в жизни детской команды ФК «Тотем». Юные футболисты отправятся в Варшаву, где с 13 по 16 июля в Польше (Варшава) пройдет чемпионат мира по футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов. Красноярские ребята будут представлять на этом состязании Россию.

Сейчас команда клуба прилетела на тренировочные сборы в Москву, но в столице молодых спортсменов ждут не только игры и мастер-классы. Для них подготовлена обширная культурная и досуговая программа, включающая беседы с легендами спорта, знаменитыми общественными и политическими деятелями.

Футболистам из детской команды ФК «Тотем» не привыкать к участию и победам в «статусных» соревнованиях. Команда – двукратный чемпион мира среди детских домов и школ-интернатов, обладатель кубка Европы, неоднократный победитель представительных российских и региональных турниров. Футбольный клуб «Тотем» с 2017 года выбран хедлайнером совместной программы FIFA и РФС «Футбол как социальное явление», которая реализовывалась в рамках Кубка Конфедераций в июне. В стартовом матче Кубка в Санкт-Петербурге воспитанники ФК «Тотем» встречались с Президентом России Владимиром Путиным, главой РФС Виталием Мутко и президентом FIFA Джанни Инфантино.