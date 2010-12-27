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Киноночь Джима Керри
Вчера, 23:30
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Asyaromanenkova
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Киноночь Джима Керри

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Креативное пространство "Люмьер-Холл" приглашает зрителей провести целую ночь с фильмами, в которых играет несравненный Джим Керри.

Джим Керри является одним из самых узнаваемых комиков. За долгую карьеру он успел засуетиться во множестве комедий и мелодрам. В эту киноночь покажут три из них. начнется все с "Шоу Трумена" - философская лента о человеке, живущем в городе актеров. Затем будет смешная комедия "Брюс Всемогущий". Закончится все не менее смешной картиной "Всегда говори "Да".

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Категории: Кино

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