Киноночь Джима Керри

Креативное пространство "Люмьер-Холл" приглашает зрителей провести целую ночь с фильмами, в которых играет несравненный Джим Керри.

Джим Керри является одним из самых узнаваемых комиков. За долгую карьеру он успел засуетиться во множестве комедий и мелодрам. В эту киноночь покажут три из них. начнется все с "Шоу Трумена" - философская лента о человеке, живущем в городе актеров. Затем будет смешная комедия "Брюс Всемогущий". Закончится все не менее смешной картиной "Всегда говори "Да".