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КиноНочь Квентина Тарантино
Вчера, 23:30
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Asyaromanenkova
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КиноНочь Квентина Тарантино

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Музей советских игровых автоматов проводит ночь фильмов Квентина Тарантино 8 мая.

В Музее советских игровых автоматов пройдет ночь фильмов режисера Квентина Тарантино. В программе значатся три культовых картины: начнется все с "Криминального чтива", затем стильный "Город грехов", а напоследок "Бешеные псы". Поклонникам режиссера предоставится уникальный шанс увидеть свои любимые фильмы на большом экране и в очередной раз насладиться неповторимым стилем Тарантино.

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Категории: Кино

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