Кержаков отыграется в ответном матче против "Андерлехта"

Оставшиеся дома футболисты вернулись в строй. Кержаков и Новосильцев вновь тренируются.

Сегодня, 20 февраля, около 11 часов утра в общей тренировки "Зенита" участия приняли не поехавшие в Бельгию футболисты: Александр Кержаков и Иван Новосельцев. Ребята вернулись в бой после травм. Защитник и нападающий провели на поле около 1, 5 часов.

На отдых у сине-бело-голубых совсем нет времени. Ведь предстоит ответный матч с "Андерлехтом", который состоится 23 февраля в 20:50 на "Петровском". В Бельгии зенитовцы проиграли хозяевам со счетом 2:0. Поэтому, если петербуржцы не хотят вылететь из Лиги Европы, им необходимо победить. Будем надеяться, что возвращение в строй Кержакова и Новосельцева вернет боевой дух всем футболистам, которые смогут обыграть гостей на своей территории в День защитника Отечества.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" отправился на сборы, а Кержаковы остались дома.

Видео: youtube, Zenit Football Club

Фотография: инстаграм ФК "Зенит"