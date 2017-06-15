Йоко Оно официально признали соавтором песни Леннона Imagine

Вдову Леннона Йоко Оно официально признали соавтором легендарной композиции Imagine

Вдову легендарного музыканта Джона Леннона Йоко Оно признали соавтором песни Imagine 1971 года. Об этом сообщает CNN. Национальная ассоциация музыкальных издателей США объявила, что исполнительница имеет полное право считаться автором песни 1971 года. Певице также присудили почетную премию ассоциации.

Во время церемонии организаторы включили запись, на которой Джон Леннон говорит, что взял текст песни из книги Йоко Оно Grapefruit. Процесс добавления Оно в соавторы песни еще не завершен, объявил Дэвид Израелит, президент Ассоциации. При всем этом из-за нового соавтора срок действия прав автора будет увеличен.



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