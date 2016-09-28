Изнасилованный и изуродованный труп 46-летнего мужчины обнаружили в Колпино

18 февраля в Колпино был обнаружен изуродованный труп мужчины со множеством сломанных костей, множеством ножевых ран и перерезанными внутренними органами

Накануне в Колпино найден изуродованный труп мужчины. На теле погибшего было обнаружено множество колотых ран. Также у жертвы были множественные переломы костей и перерезаны внутренние органы, — сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Предположительно, жестокое убийство произошло в его квартире на Пролетарской улице. Неизвестно, сколько бы данная трагедия была не обнаружена, если бы погибшего не пришёл проверить сосед.

На теле погибшего обнаружены раны спины, плеча, правой лопатки, кроме того у мужчины перерезана сонная артерия, сломаны кости носа и лицевого скелета. Медик, который осматривал труп, констатировал повреждение прямой кишки.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".



Видео: Piter.TV