Из сгоревшего после ДТП в Баварии автобуса извлекли тела 11 человек

По данным местных властей, из 48 пассажиров спаслись 30, двое из них находятся в критическом состоянии

3 июля в Германии произошла авария с участием туристического автобуса, которой столкнулся с грузовым автомобилем и загорелся. ДТП произошло на шоссе А9. В салоне, по предварительным данным, находились 46 пассажиров и двое водителей. Жертвами аварии с автобусом в Баварии стали 18 человек. Сообщается, что тела 11 погибших уже удалось извлечь.

В ближайшее время будет проведена идентификация тел. В результате происшествия пострадали 30 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. О причинах аварии пока не сообщается. Расследование ДТП продолжается.