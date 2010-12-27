Состоялось открытие трассы М-11 из "Шереметьево" "Москва-Санкт-Петербург"

Из «Шереметьево» открыли съезд на трассу М-11 «Москва — Петербург»

Строительство трассы М-11 (15-58 км) и открытие движения через пункт взимания платы № 4 на транспортной развязке № 4 планировалось на 2023—2024 годы.

«С учетом нынешнего движения с концессионерами приняли решение, что лучше это сделать раньше. Идет большое строительства вокруг аэропорта „Шереметьево“, расширяется дорога, и любое затруднение вызывает большие проблемы для людей, выезжающих из аэропорта», — заявил Аркадий Дворкович , Российский экономист на церемонии открытия.

Предполагается, что открытие данной трассы облегчит нагрузку на федеральную федеральную автомобильную дорогу М-10 "Россия".