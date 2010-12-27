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Состоялось открытие трассы М-11 из "Шереметьево" "Москва-Санкт-Петербург"
Сегодня, 12:39
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Shdaria
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Состоялось открытие трассы М-11 из "Шереметьево" "Москва-Санкт-Петербург"

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Из «Шереметьево» открыли съезд на трассу М-11 «Москва — Петербург»

 Строительство трассы М-11 (15-58 км) и открытие движения через пункт взимания платы № 4 на транспортной развязке № 4 планировалось на 2023—2024 годы. 

«С учетом нынешнего движения с концессионерами приняли решение, что лучше это сделать раньше. Идет большое строительства вокруг аэропорта „Шереметьево“, расширяется дорога, и любое затруднение вызывает большие проблемы для людей, выезжающих из аэропорта», — заявил Аркадий Дворкович , Российский экономист на церемонии открытия.

Предполагается, что открытие данной трассы облегчит нагрузку на федеральную федеральную автомобильную дорогу М-10 "Россия". 

Теги: москва , петербург , трасса москва-петербург
Категории: Новости СПб Лента новостей

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