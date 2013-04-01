"#RUSSIANDIDIT" Ироничный фотофлэшмоб покоряет всемирную сеть

Фотографии с хэштегом "русские сделали это" завоевывают Мир

На просторах всемирной паутины набирает обороты фотофлэшмоб, в котором публикуются фотографии с хэштегом "russaindidit"

Несколько последних лет, а особенно 2016 год, был богат на обвинения России во всех "грехах". Войны, скандалы, хакерские атаки, замена допинговых проб, взлом почты кандидата в президенты США Хилари Клинтон, выход Великобритании из ЕС и даже избрание Дональда Трампа. Громогласные заявления мировых политиков вызвали обратный эффект, потому что это никак не вяжется с "порванной в клочья экономикой" и "региональной державой".

Всё, от невинных шалостей и проделок до мировых и погодных катаклизмов, идет под #rassiandidit". Будет неудивительно, если сегодняшний природный феномен, выпавший в Сахаре снег, будет опубликован с такой же надписью.

Фото: подборка Defence.ru