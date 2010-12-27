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Иномарка сбила 11-летнего велосипедиста в Нижегородской области
Сегодня, 0:07
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Sheker
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Иномарка сбила 11-летнего велосипедиста в Нижегородской области

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ЧП произошло вечером 17 мая на улице Филиппова в городе Бор

 17 мая 51-летний водитель за рулем «Ниссана» сбил велосипедиста в городе Бор. Информация предоставлена региональной Госавтоинспекцией. 11-летний мальчик, управлявший велосипедом, пересекал проезжую часть перед приближающимся автомобилем. Водитель иномарки не успел вовремя затормозить, в результате чего транспортное средство совершило наезд на велосипедиста.    

В результате 11-летний мальчик получил травмы и был госпитализирован. На данный момент сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств инцидента.

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Категории: Лента новостей Новости России

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