Иномарка сбила 11-летнего велосипедиста в Нижегородской области

ЧП произошло вечером 17 мая на улице Филиппова в городе Бор

17 мая 51-летний водитель за рулем «Ниссана» сбил велосипедиста в городе Бор. Информация предоставлена региональной Госавтоинспекцией. 11-летний мальчик, управлявший велосипедом, пересекал проезжую часть перед приближающимся автомобилем. Водитель иномарки не успел вовремя затормозить, в результате чего транспортное средство совершило наезд на велосипедиста.

В результате 11-летний мальчик получил травмы и был госпитализирован. На данный момент сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств инцидента.