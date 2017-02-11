И ты, Брут: "Зенит-Арена" задержала начало первого публичного шоу

Первое тестовое мероприятие на новом стадионе "Зенита" на Крестовском острове в Петербурге началось с задержкой на час. Фестиваль экстремальных видов спорта стартовал в 17, а не в 16 часов, как предполагалось. Хорошо, что стартовал, а то можно было подумать...

Как сообщают организаторы мероприятия, в текущем шоу будут использованы световые эффекты, в том числе проекции на прозрачный купол. Именно поэтому начало мероприятия было отложено, потому что организаторы не предусмотрели, что темнее станет в 5 часов вечера, нежели в запланированные 4.

Известно, что к ответственной и многозначительной организации первого мероприятия на новом спортивном объекте Смольный начал готовиться с января. Для начала, — сегодня, 11 февраля — на трибуны решили пригласить 10 тысяч зрителей. Сегодня они бесплатно увидят шоу экстремалов — дрифтеров, байкеров, роллеров.

Видео: Instagram, ilya_ergle84