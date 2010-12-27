За ночь на парковках Петербурга сгорело три автомобиля

Пожарные за ночь выезжали на три адреса, чтобы потушить припаркованные автомобили. Пострадали два легковых автомобиля и один грузовой.

Первый загоревшийся автомобиль заметили около дома 20 корпус 3 на проспекте Авиаконструкторов. О возгорании сообщили очевидцы. В сети фотографии инцидента появились около половины двенадцатого ночи в среду, 1 марта. Информации о пострадавших не было. Насколько серьезные повреждения у легковушки – не известно.

По данным ГУ МЧС, следующий раз в минувшую ночь спасателей вызвали в Пушкин. Там около двух часов у дома 23 на Школьной улице загорелся моторный отсек в автомобиле Ford. На месте работали сразу два расчета МЧС. Потушить огонь удалось за полчаса к 02.45 четверга, 2 марта.

Последний автомобильный пожар в ночь на 2 марта охватил уже грузовик. Около трех часов ночи пожарный вызвали к дому 43 на Комендантском проспекте. У Volvo полыхала кабина. Девять специалистов тушили огонь больше часа с 03.20 до 04.36.

Информации о пострадавших в этих пожарах также нет. О причинах пожара также не известно. Чаще всего огонь возникает из-за неполадок в приборах автомобиля. Но иногда машины и поджигают мстительные соседи или просто хулиганы.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург