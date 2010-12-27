Группе «Иванушки International» запретили въезд на Украину

Популярной российской группе «Иванушки International» отказали во въезде на территорию Украины

Известная российская группа «Иванушки International» стала очередными артистами, которые попали в список запрещенных артистов на территории Украины. Как передаёт Lenta, об этом рассказали сами участники коллектива.

По словам Андрея Григорьева-Аполлонова, с момента присоединения Крыма к составу Российской Федерации у группы не было концертов на полуострове. Однако это могло случиться из-за того, что Кирилл Андреев посещал турнир по хоккею в Ялте.

Также певец рассказал, что участников поп-группы задержали украинские пограничники сразу после прилёта в Киев. Артисты надеятся, что власть Украины изменит свое решение, иначе они начнут его оспаривать.

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