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Группе «Иванушки International» запретили въезд на Украину
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Группе «Иванушки International» запретили въезд на Украину

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Популярной российской группе «Иванушки International» отказали во въезде на территорию Украины

Известная российская группа «Иванушки International» стала очередными артистами, которые попали в список запрещенных артистов на территории Украины. Как передаёт Lenta, об этом рассказали сами участники коллектива.

По словам Андрея Григорьева-Аполлонова, с момента присоединения Крыма к составу Российской Федерации у группы не было концертов на полуострове. Однако это могло случиться из-за того, что Кирилл Андреев посещал турнир по хоккею в Ялте. 

Также певец рассказал, что участников поп-группы задержали украинские пограничники сразу после прилёта в Киев.  Артисты надеятся, что власть Украины изменит свое решение, иначе они начнут его оспаривать. 

 

 

 

Фото:
Instagram: kirillandreev1971

 

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Категории: Лента новостей Новости шоу-бизнеса

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