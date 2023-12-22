Мария Михайлова: "Цифровизация – многофункциональный инструмент"

По словам кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Марии Михайловой, эффективность и полифункциональность цифровизации можно подтвердить даже на простом примере городской уборки.

Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от партии "Родина" рассказала о сферах применения цифровизации в городском управлении, необходимости централизованной работы и важности IT-инноваций для малого и среднего бизнеса.

Многим людям на самом деле неизвестно определения понятия цифровизация. Никто до конца не понимает, как она работает, и многих это пугает. В целом я заметила, что цифровизацию в первую очередь воспринимают как обособленную сферу или даже отрасль. То есть многие люди думают, что при выводе цифровизации в приоритет правительство забросит другие важные вопросы: миграционную проблему, уборку снега, образование, медицину. Необходимо объяснить, что цифровизация является прикладным инструментом, которая улучшает любую отрасль, помогает эффективно ее развивать, – рассказала глава корпорации "ИнФинТех" Мария Михайлова.

Она подчеркнула, что цифровизация уже давно внедрена во все сферы функционирования города, но ни в коем случае ничего не подменят, особенно людей — это предположение также вызывает много опасений. Важно помнить, что в огромном количестве систем без участия живого оператора обойтись невозможно. Но существуют направления, где можно автоматизировать абсолютно все, и это будет оправдано. Самое главное здесь — понять верно задачу и спрогнозировать результат, пользу. Чаще всего живые операторы и безопаснее, и дешевле. Все, опять же, зависит от поставленной задачи.

МНОГОВЕКТОРНОСТЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ

По словам кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Марии Михайловой, эффективность и полифункциональность цифровизации можно подтвердить даже на простом примере городской уборки.

Необходим софт, программа для координации уборки не только снега, но и в целом города. С ее помощью, например, можно решить вопрос с быстрым и эффективным подбором подрядчиков, и централизировать уборку в зимнее время по примеру Москвы. Такая схема частично и сейчас используется, но ее необходимо масштабировать. Помимо прочего, такое решение позволит исключить коррупционные отношения, отсечь лишние звенья в работе, бесполезных посредников. Должна быть четкая система, лишенная человеческих факторов, – сказала Мария Михайлова.

Руководитель "ИнФинТеха" подчеркнула, что все эти решения невозможны без применения искусственного интеллекта. На данный момент он уже способен решать точечные задачи. Он также может сам учиться, но действительно развивать его могут только люди. Например, любые IT-продукты обновляются, добавляется новый функционал. С системами управления городом должно быть также — необходимо постоянное развитие.

Например, широки пути применения цифровизации в образовании: документооборот, хранение и структурирование данных, использование различных форматов при необходимости. Необходимо создать большую, общую городскую цифровую платформу для этих функций. Это позволит учащимся экономить время и лучше усваивать материал, – уверена Мария Михайлова.



ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЕ

В частности, нам очень не хватает качественного туристического приложения. Оно должно быть доступно с любого устройства, быть простым, информативным и эффективным — это именно то, что нужно туристам. Кроме того, оно позволит информировать горожан о скоплении больших групп туристов, чтобы жители города могли избежать потери времени, – рассказывает Мария Михайлова.

По ее словам, большинство проблем в сфере цифровизации возникают из-за огромного количества разрозненных компаний, работающим по разным стандартам. Единый алгоритм, стандартизация подходов и результатах необходима и в туризме, и в образовании, и в медицине. Но экономические агенты в данном случае сопротивляются единой стандартизации, потому что это лишит их преимуществ на рынке. Это недовольство необходимо преодолеть, только так можно достичь прорывного развития и улучшения уровня жизни.

Необходимо создать первичный единый протокол, единую систему требований, под которую каждая компания сможет создать программное обеспечение и дальше вместе развивать единую экосистему. Для сохранения рыночной эффективности всех звеньев, можно большую часть работы отдавать на аутсорс — это будет и эффективнее, и дешевле, – говорит глава "ИнФинТеха".

По мнению Марии Михайловой, в крупном бизнесе активно применяется цифровизация, но очень индивидуально. А вот в сегменты малого или среднего бизнеса очень нуждаются в централизированной цифровизации и в дополнительной цифровизации в принципе. Появление большого количества объединенных потребительских сервисов повысит уровень жизни и удобства и горожан, и гостей города.

Мы в рамках наших общественных организаций запустили в конце 2023 года проект "Цифровизация 2024". Он направлен на малый бизнес и его функция – обучение предпринимателей. Обратная связь необходима для любого централизованного развития, – поделилась кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга.

Ранее кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга Михайлова раскрыла подробности своей предвыборной программы.

Фото: личный архив Марии Михайловой