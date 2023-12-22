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В Ленобласти 28 мая ожидается до +29 градусов
Сегодня, 16:18
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 28 мая ожидается до +29 градусов

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Ночью местами, днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди.

В Ленинградской области во вторник, 28 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью местами, днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны ливни, грозы. Ветер южный, юго-западный ночью слабый, днем 3-8 м/с, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, местами до +6, днём +24...+29 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: Piter.tv; МЧС

Теги: весна, май, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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