В Ленобласти 28 мая ожидается до +29 градусов

Ночью местами, днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди.

В Ленинградской области во вторник, 28 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью местами, днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны ливни, грозы. Ветер южный, юго-западный ночью слабый, днем 3-8 м/с, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, местами до +6, днём +24...+29 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: Piter.tv; МЧС