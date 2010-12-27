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В Петербурге в дни Кубка конфедераций болельщики доедут до стадиона за 15 минут
Сегодня, 18:06
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Shdaria
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В Петербурге в дни Кубка конфедераций болельщики доедут до стадиона за 15 минут

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В дни Кубка конфедераций болельщикам предоставят усиленное движение трамваев и отдельную полосу, чтобы избежать пробок.

 В Петербурге во время Кубка конфедераций для болельщиков будут выделены трамваи и специальная полоса следования. Трамваи будут идти по маршрутам №48 и №19 от станций "Черная речка" и "Старая деревня".

На улице Савушкина полоса отделена сплошной разметкой, чтобы избежать пробок. Таким образом, время поездки занимает всего 15 минут.

У станции метро "Черная речка" поступили точно также, нанесенная разделительная разметка сохранит бесперебойную работу. Кроме того, у одноименной набережной появились знаки "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор".

В дни Кубка конфедераций будет усиленно движение трамваев, а также добавлены трамвайные маршруты № 48А, который будет следовать от ст. метро "Черная речка" до Яхтенной улицы. 

 

Фото: Пресс-служба СПб ГУП Горэлектротранс

Теги: кубок конфедерации 2017 , новости спб , петербург , трамваи для болельщиков
Категории: Новости СПб Лента новостей

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