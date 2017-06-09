Глазьев рассказал, что сотрудничество с Китаем даст России новые дороги и финансы на науку

В Санкт-Петербурге прошла конференция, посвященная инициативе "Один пояс - один путь". Участники мероприятия обсудили проект, напрямую сопряженный с Большим Евразийским партнерством. Проект Китайской Народной Республики должен объединить страны Евразии в одно торговое пространство. Значительную роль в этой инициативе будет играть Российская Федерация: президент Владимир Путин уже заявил о своей поддержке проекта "Один пояс - один путь".
Главным модератором конференции стал академик РАН, советник президента РФ Сергей Глазьев. В интервью каналу Piter.TV эксперт рассказал, что сотрудничество с Китаем может дать толчок экономике России. По его словам, это редкий пример внешнеполитического проекта, в котором учтены экономические интересы нашей страны.
"Проект "Один пояс - один путь" в сопряжении с Евразийским экономическим союзом исходит из понимания взаимных интересов России и Китая. Он строится для взаимных инвестиций, например, для инвестиций в инфраструктуру, которая нам очень нужна. Наша страна - самая большая в мире, и нам очень нужны хорошие современные скоростные дороги. И те проекты, о которых сейчас говорят руководители двух стран, они как раз направлены на решение этих задач", - заявил Сергей Глазьев.