Глазьев рассказал, что сотрудничество с Китаем даст России новые дороги и финансы на науку

Советник президента РФ Сергей Глазьев рассказал каналу Piter.TV о перспективах проекта "Один пояс - один путь".

В Санкт-Петербурге прошла конференция, посвященная инициативе "Один пояс - один путь". Участники мероприятия обсудили проект, напрямую сопряженный с Большим Евразийским партнерством. Проект Китайской Народной Республики должен объединить страны Евразии в одно торговое пространство. Значительную роль в этой инициативе будет играть Российская Федерация: президент Владимир Путин уже заявил о своей поддержке проекта "Один пояс - один путь".

Главным модератором конференции стал академик РАН, советник президента РФ Сергей Глазьев. В интервью каналу Piter.TV эксперт рассказал, что сотрудничество с Китаем может дать толчок экономике России. По его словам, это редкий пример внешнеполитического проекта, в котором учтены экономические интересы нашей страны.

"Проект "Один пояс - один путь" в сопряжении с Евразийским экономическим союзом исходит из понимания взаимных интересов России и Китая. Он строится для взаимных инвестиций, например, для инвестиций в инфраструктуру, которая нам очень нужна. Наша страна - самая большая в мире, и нам очень нужны хорошие современные скоростные дороги. И те проекты, о которых сейчас говорят руководители двух стран, они как раз направлены на решение этих задач", - заявил Сергей Глазьев.

Сергей Глазьев пояснил, что вокруг транспортных магистралей будут создаваться новые очаги экономического развития. В качестве примера он привел территории опережающего развития на Дальнем Востоке. Проект "Один пояс - один путь" сможет увеличить число таких перспективных территорий и подпитать их финансированием из Китая.

"Это нам нужно для того, чтобы привлечь капитал именно в реальный сектор экономики: развитие высоких технологий. У нас есть научный потенциал, у нас много талантливых инженеров и ученых, но не хватает возможностей для реализации идей. У нас просто нет механизма финансирования подобных инновационных проектов. И вовлечение финансовых ресурсов из Китая - это та форма сотрудничества, которая нам нужна", сказал советник президента РФ.

Отметим, что мероприятие было организовано при участии Российско-Китайского бизнес-парка и Китайского делового центра.