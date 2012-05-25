В Твери стартовал крупнейший рок-фестиваль "Нашествие"

На ближайшие выходные поселок Большое Завидово станет пристанищем неформалов, металлистов и просто меломанов. Под открытым небом уже разбили свои палатки участники главного музыкального события лета.

Сегодня, 7 июля, в Тверской области стартовал крупнейший рок-фестиваль "Нашествие". В поселке Большое Завидово три дня подряд, с 7 по 9 июля, будет выступать самые известные российские музыканты. Открытие фестиваля состоится буквально через несколько часов.

Первыми на сцену "Нашествия" поднимутся детский хор Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова и легенда отечественной рок – музыки Вячеслав Бутусов. Также, по словам организаторов, число гостей мероприятия будет на 15 тысяч больше, чем в прошлом году . Ожидается, что "Нашествие – 2017" посетят около 220 000 человек.

Кроме концерта прибывшие на фестиваль гости смогут увидеть экспозицию техники и вооружения Министерства обороны РФ, где в первый раз будет продемонстрирован робот – пожарный.

Алина Синицына

Видео: инстаграм, nashe_ru