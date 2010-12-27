Геннадий Орлов возглавил "Радио Зенит"

Спортивный комментатор телеканала "Матч ТВ" Геннадий Орлов перешел на работу в "Радио Зенит" и занял должность генерального продюссера. Однако он также продолжит сотрудничать с "Матч ТВ".

Как сообщает "Фонтанка", спортивный комментатор "Матч ТВ" Геннадий Орлов перешел на работу в "Радио Зенит" и занял должность генерального продюссера.



Сам Орлов сообщил, что уже сегодня, 17 июля он проведет первую передачу "Экспертиза Зенита" в 18:00. Также спортивный комментатор сообщил, что формат радио для него не новый.



По словам Геннадия Орлова, перейти на "Радио Зенит" было "обоюдное решение, которое поддержали все, от кого это зависело".



Также комментатор заявил, что на радио будут рассказывать о проблемах спорта в городе, сотрудничать со всеми спортивными организациями, спорткомитетом, также транслировать различные матчи. По словам Орлова, на радио будут проводиться конкурсы, направленные на поиск спортивных комментаторов.



При этом Орлов заверил, что продолжит сотрудничать с "Матч ТВ".



Фото: ВКонтакте/FRTV | Матч ТВ (Спартак - Динамо)