Генконсул Франции ездит по Петербургу на автобусе

Официальное лицо "застукали" в Адмиралтейском районе без охраны

Накануне, в воскресенье, 18 июня, жители Петербурга встретили в автобусе, шедшем к Мариинскому театру, генерального консула Франции в России, Тибо Фуррьера. Удивленные горожане обнаружили, что высокое лицо передвигается по городу во-первых, на общественном транспорте, а во-вторых, без охраны.

Как сообщается, Фуррьера видели в автобусе №27. Вышел он на остановке у Мариинского театра. Вечером восересенья в Мариинке давали оперу «Адриана Лекуврер». Главную роль исполняет Анна Нетребко. Дирижер – Валерий Гергиев.

Горожане нашли внешний вид французского генконсула очень стильным. Тибо Фуррьера был одет в темный плащ, а в руке держал красновато-малиновый зонтик-трость.

Видео: архив