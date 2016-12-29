Фото: На Шуваловском проспекте эффектно сгорел автомобиль

Очевидцы пишут, что пожарные не смогли проехать во двор из-за шлагбаума

В ночь на понедельник, 6 января 2017 года, в одном из дворов на Шуваловском проспекте дотла выгорел припаркованный автомобиль. О происшествии рассказали подписчики сообщества spb_today. Они же опубликовали эффектные фотографии, сделанные из окна одной из квартир дома, возле которого произошел пожар.

На фото видно, что горит припаркованный автомобиль, окруженный несколькими другими. От горящей машины валит густой черный дым.

Отметим, очевидц также сообщил, что машина спасателей МЧС не смогла проехать к месту происшествия из-за шлагбаума, который перекрывал въезд во двор.

Видео: из архива

Фото: spb_today