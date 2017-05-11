Фигуранту дела о теракте в метро Петербурга предъявили обвинение

Кроме того, столичного повара объявили в розыск по делу о теракте в питерском метро

10 мая уроженцам киргизского города Ош Махамадюсуфу Мирзаалимову и Ибрагиму Эрматову предъявили однотипное обвинение по ст. 205 ч. 3 пункт "б " "Террористический акт, совершенный группой лиц и повлекший причинение смерти " и ст. 222.1 УК РФ "Незаконный оборот взрывчатки в составе организованной группы ".

При этом, как сообщается, вины своей они не признают. Адвокат одного из обвиняемых сообщил, что его подзащитный просто "оказался не в том месте не в то время".

Планируется, что остальным фигурантам уголовного дела обвинение будет предъявлено в четверг, 11 мая 2017 года.

Напомним, в четверг, 4 мая, Петербургский городской суд рассматривал апелляционную жалобу на постановление об аресте Махамадюсуфа Мирзаалимова. Мужчину подозревают в причастности к взрыву между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Судья оставил в силе постановление об аресте, ранее вынесенное Невским районным судом.

В рамках расследования уголовного дела о теракте в метро задержали шесть человек в Петербурге и двух в Москве. В квартире на Товарищеском проспекте, где задержали подозреваемых, нашли взрывное устройство, идентичное тому, что обезвредили 3 апреля на станции "Площадь Восстания". Всех шестерых мужчин отправили под стражу. Один из них подал жалобу с просьбой сменить ему меру пресечения.

Видео: архив