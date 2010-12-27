Лофт проект "Этажи" продолжает серию фестивалей, посвященных пушистым домашним любимцам. На этот раз в центре внимания шотландские кошки.

Если вы или ваш ребенок давно хотел кошку, то фестиваль шотландских кошек вполне сможет вам помочь определиться с выбором домашнего любимца. Шотландки близкие родственники британок. Но в отличии от своих собратьев отличаются большим дружелюбием и покладистостью. На празднике всем желающим расскажут про особенности ухода за усатыми животными. И, конечно, все желающие смогут погладить и поиграть с миролюбивыми котятами.