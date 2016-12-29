Европейский Университет: не видим существенных причин для выселения из здания на Гагаринской улице

Руководитель аппарата ректора Европейского Университета рассказала о причинах расторжения договора об аренде здания

Руководитель аппарата ректора ЕУСПб Алла Самолетова прокомментировала выселение университета властями Санкт-Петербурга из дома 3 по Гагаринской улице. Летом 2016 года в университете прошла серия внеплановых проверок различных контролирующих ведомств. Финальное одобрение проекта Правительством города и подписание соответствующего инвестиционного соглашения вузу обещали в начале февраля 2017 года.



Но 27 декабря 2016 года Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга вручил Университету уведомление о расторжении договора аренды.



"Такое решение Комитет принял по итогам внеплановой летней проверки объекта на предмет несогласованных перепланировок. Университету были высказаны претензии по поводу установки пластиковых окон на дворовых фасадах здания и по поводу возведения нескольких временных перегородок", - комментирует Алла Самолетова.



По словам руководителя аппарата ректора ЕУСПб, указанные нарушения не несут риска для культурных ценностей дворца, а в будущем они обязательно были бы исправлены.



"Расторжение договора лишит Университета здания и, соответственно, лицензии на ведение образовательной деятельности, что приведет к тому, что город лишится крупного инвестиционного проекта. Вызывает вопросы несоизмеримость замечаний Комитета в отношении перепланировок и тех последствий, которые повлечет за собой его жесткая позиция", - делится руководитель аппарата ректора ЕУСПб.



9 января 2017 года Европейский Университет подал иск в Арбитражный суд. Судебное заседание первой инстанции состоится 15 марта 2017 года. Так же, по словам Аллы Самолетовой, суд удовлетворил заявление об обеспечительных мерах, запрещающее Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу осуществлять действия по государственной регистрации прекращения аренды здания.

