Аналитик Виктория Легранова считает, что США не позволит Евросоюзу объединить военные силы разных государств.

На этой неделе Евросоюз объявил о создании Центра военного планирования и управления зарубежными небоевыми операциями. Он будет работать параллельно с НАТО и должен стать фундаментом для объединения армий разных государств ЕС. С помощью центра будут проводиться мониторинговые, миротворческие и образовательные миссии за пределами Европы. Вот только эксперты не верят в светлое будущее центра. Как рассказала ФБА "Экономика сегодня" экс-сотрудник НАТО Виктория Легранова, европейские военные просто ищут новый повод для увеличивания финансирования. А объединиться им не дадут "заокеанские друзья": спецслужбы США ранее неоднократно срывали попытки создания единой европейской армии.

"Создание Центра военного планирования ЕС не сыграет абсолютно никакой роли в системе НАТО, так как эта организация давно живет, будто в зазеркалье, и занимается только "осваиванием" средств. По сути, не существует даже армии НАТО, хотя единые войска пытались создать не единожды. Есть лишь национальные вооруженные силы каждого отдельного европейского государства и США, в которых только унифицированы калибры и радиочастоты. Не сделает Центр погоды и в ЕС, так как эффективность его работы не рассматривается изначально - он нужен для принципиально иных целей. А любые попытки объединить европейские войска жестко пресекаются американскими спецслужбами.", - заявила женщина-эксперт.