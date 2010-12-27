Экс-главу ФСИН осудили на восемь лет

Суд вынес приговор по делу о мошенничестве бывшего руководства российского тюремного ведомства. Ближайшее время Александр Реймер будет наслаждаться видами "неба в клеточку".

Как сообщает "Фонтанка", 14 июня Замоскворецкий столичный суд экс-главу ФСИН Александра Реймера на восемь лет в колонии общего режима. Кроме того, ему придется выплатить штраф в 800 тысяч рублей. Обвинение просило для него девять лет и миллион рублей штрафа.



Экс-заместитель Реймера Николай Криволапов получил пять лет и восемь месяцев заключения в колонии, а также штраф в 600 тысяч. По решению суда оба фигуранта дела были лишены генеральских званий.



Третьего фигуранта дела Виктора Определенова приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу в 700 тысяч рублей.



Следствие обвиняло Реймера в мошенничестве при заключении госконтрактов на поставку электронных браслетов для подследственных. Генералу также вменялось злоупотребление должностными полномочиями. Из-за того, что браслеты плохого качества закупались по завышенной цене, ФСИН потеряла 3,4 миллиарда рублей.



Бывший глава ФСИН был задержан в 2015 году по итогам исследования правоохранительными органами данных проверки Счетной палаты. Реймер возглавлял пенитенциарное ведомство с 2009 по 2012 год.

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