Джонни Деппа разорила родная сестра

Менеджеры актера подозревают, что женщина транжирила крупные суммы со счетов брата

У Джонни Деппа продолжаются разборки с его бывшими финансовыми менеджерами. С февраля этого года мировая кинозвезда судится с управленческой компанией, которую актер обвинил в мошенничестве и некомпетентности, в результате чего потерял около 25 миллионов долларов.

По словам бывшей сотрудницы The Management Group, сестра актера Дембровски также имела доступ к его деньгам и с завидной регулярностью опустошала счета своего именитого брата. Менеджеры компании, занимавшиеся финансовыми вопросами Деппа, заявили, что знали об этом факте, но молчали, так как его сестра их запугала. Самыми большими тратами сестры Деппа стали : свадьба дочери, отдых и постройка бассейна у своего дома.

Финансисты нанесли звезде "Пиратов Карибского моря" ответный удар, подав встречный иск. Заодно были обнародованы траты актера за последние годы, из которых выяснилось, что Джонни Депп тратит $2 млн ежемесячно, только на вино он тратил $30 тыс. в месяц.