Двое в строгих костюмах украли у пенсионерки из Купчино четверть миллиона рублей

Пожилую жительницу Купчино "обобрали" на 250 тысяч двое мужчин в строгих костюмах. По заявлению о краже проводится проверка.

Как сообщает "Конкретно.ру" со ссылкой на АН «Оперативное прикрытие», 20 июня в первом часу дня в квартиру на Будапештской улице, в которой в тот момент находилась 78-летняя пенсионерка, под надуманным предлогом вошли двое неизвестных мужчин. Оба выглядели на 25-30 лет, один был в синем бархатном костюме, второй – в строгом черном костюме, с аккуратной бородкой.



Пропажу денег обнаружила 49-летняя дочь пенсионерки, когда вернулась с работы. Так, исчезли два припасенных конверта, в которых лежали 12 000 и 60 000 рублей и два кошелька, в которых хранились 127 тысяч и 30 тысяч рублей.

По заявлению о краже полиция проводит проверку.