Епархия не подавала дополнительных заявок на возвращение Исаакиевского собора

Однако Санкт-Петербургская митрополия не удовлетворена отказом города передать ей собор в 2015 году.

Руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова рассказала, что Русская православная церковь не подавала новых заявок на возвращение Исаакиевского собора. При этом церковь не собирается отказываться от своих притязаний на собор в центре Северной столицы.

Запросы от Санкт-Петербургской епархии уже были сделаны. И в 2015 году на них пришел официальный ответ – отказ. Но епархия не отказывается от своих намерений получить собор в центре города в пользование. Церковь может претендовать на возвращение здания по закону "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности".

Ранее появилась информация, что председатель парламентской комиссии по культуре Максим Резник обратился к губернатору города Георгию Полтавченко с просьбой прокомментировать информацию о подготовке решения по передаче Исаакиевского собора РПЦ. Информация об этом появилась в конце 2016 года. А директор музея Николай Буров сказал СМИ, что слухи о передаче собора небезосновательны.

Видео: Youtube / Dmitry Romanchuk