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Десятки спасателей подключились к поискам пропавшего подводного охотника на озере Долгое

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К поискам пропавшего в ночь с 19 на 20 января подводного охотника на озере Долгое (Дудергофское озеро) присоединились петербургские спасатели

В Красносельском районе Санкт-Петербурга спасатели проводят операцию по поиску тела мужчины, который наканане отправился на подводную охоту на озеро Долгое.

Согласно официальному сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, на сегодняшний день спасатели начали поисковые работы на озере Долгое в Красносельском районе. Известно, что ещё 19 января там предположительно пропал мужчина, занимавшийся подводной охотой. Однако они не исключают, что охотник мог погрузиться также в озера Безымянное и Дудергофское.

Специалисты к настоящему времени начали пеший обход прибрежного района озера, а саму акваторию предварительно изучают с беспилотника. К поисковой операции подключаются и водолазы. Работы будут проводиться до темноты. Однако, к часу дня пока не было никаких результатов. 

Напомним, любитель подводной охоты пропал на озере Долгое (Дудергофское озеро) в ночь с 19 на 20 января. Вначале  обеспокоенная долгим отсутствием мужа женщина попросила съездить на озеро знакомого, тот обнаружил на берегу пустой автомобиль. После этого супруга обратилась за помощью в полицию, — сообщает издание "Фонтанка".
 
Видео: YouTube, 360 SPb
Теги: долгое , дудергофское озеро , озеро безымянное , подводный охотник , пропал подводный охотник
Категории: Новости России Новости СПб Лента новостей Происшествия

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