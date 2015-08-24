Десятки спасателей подключились к поискам пропавшего подводного охотника на озере Долгое

К поискам пропавшего в ночь с 19 на 20 января подводного охотника на озере Долгое (Дудергофское озеро) присоединились петербургские спасатели

В Красносельском районе Санкт-Петербурга спасатели проводят операцию по поиску тела мужчины, который наканане отправился на подводную охоту на озеро Долгое.

Согласно официальному сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, на сегодняшний день спасатели начали поисковые работы на озере Долгое в Красносельском районе. Известно, что ещё 19 января там предположительно пропал мужчина, занимавшийся подводной охотой. Однако они не исключают, что охотник мог погрузиться также в озера Безымянное и Дудергофское.



Специалисты к настоящему времени начали пеший обход прибрежного района озера, а саму акваторию предварительно изучают с беспилотника. К поисковой операции подключаются и водолазы. Работы будут проводиться до темноты. Однако, к часу дня пока не было никаких результатов.

Напомним, любитель подводной охоты пропал на озере Долгое (Дудергофское озеро) в ночь с 19 на 20 января. Вначале обеспокоенная долгим отсутствием мужа женщина попросила съездить на озеро знакомого, тот обнаружил на берегу пустой автомобиль. После этого супруга обратилась за помощью в полицию, — сообщает издание "Фонтанка".

Видео: YouTube, 360 SPb