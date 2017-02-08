Двойник Гарри Поттера живет в Красноярске

Дэниелу Редклиффу в очередном ток-шоу показали фотографии его двойника. Впрочем, ни актер, не парень из Сибири особого восторга по этому поводу не испытывают.

В сети появилось видео, на котором знаменитому актеру Дэниелу Редклиффу снова продемонстрировали снимки двойника. Коллеги Дэна, равно как и сам артист, заметили поразительное сходство. Однако Редклифф не шибко удивился, ведь это уже не первый раз, когда в интернете находят похожих на него людей. К тому же, исполнитель роли Гарри Поттера уже слышал о простом парне из Красноярска.

Сам двойник, Николай Последа, на отсутствие популярности не жалуется. В родном городе он давно уже снимается в рекламе, и зачастую в образе Поттера. В описании к его странице в инстаграм можно прочитать довольно прозаичную фразу: "Коленька, мальчик, который выжил ".А под любым снимком красноярца красуются комментарии из разряда: "Гарри Поттер, не ты ли это?".

И, конечно, благодаря появлению в эфире ток-шоу количество подписчиков у русского Поттера растет в геометрической прогрессии. Хотя, судя по некоторым фотографиям, сам двойник такому сходству с кинозвездой не шибко рад. В своем твиттере он саркостично подметил, что весело только в интернете, а на работе, к примеру, вообще нет.

(слева Дэниел Редклифф, справа Николай Последа)

Видео: youtube, Социальные медиа

Фотографии: инстаграм, anupliy