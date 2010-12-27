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Центр Петербурга перекроют для машин 8 июля: смеха движения
Сегодня, 14:03
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Asyaromanenkova
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Центр Петербурга перекроют для машин 8 июля: смеха движения

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В субботу центр Петербурга перекроют для движения автомобилей из-за празднования Дня работников морского и речного флота.

Новые ограничения движения ждут петербуржцев в субботу, 8 июля. Из-за праздничных мероприятий в честь Дня работников морского и речного флота трудно будет проехать в центре города.

С 11.40 до 13.30 Комитет по транспорту будет проводить мероприятия в центре. Поэтому движение будет перекрыто на Адмиралтейской набережной, Английской набережной (от Адмиралтейской набережной до Благовещенского моста).

Кроме того, с 12.15 до 13.30 будет закрыто движение по Благовещенскому мосту. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры подготовил схему организации дорожного движения на время перекрытия.

Центр Петербурга перекроют для машин 8 июля: смеха движения

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Теги: новости петербурга , новости питера , новости спб , ограничение движения
Категории: Новости СПб

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    Сегодня
    14:25
    Переверзева Татьяна Ответить

    Что за сМеха движения?? Позор

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