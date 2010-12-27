День города с Молодежным театром на Фонтанке

Днем, 27 мая, Молодежный театр на Фонтанке приглашает петербуржцев отметить день рождения Санкт-Петербурга. Гостей Измайловского сада ждет концертная программа и розыгрыш лотереи.

Молодежный театр на Фонтанке решил по-своему отметить День города. 27 мая в Измайловском саду состоится праздничная программа с участием актеров и руководителей театра. В программе ожидаются музыкальные выступления и театральные миниатюры, лотерея для зрителей и много других сюрпризов.

Ворота Измайловского сада откроются для всех желающих в 13.00. Представители творческого объединения "Удивительное рядом" устроят необычную экскурсию по истории Петербурга и познакомят гостей шоу с Петром Первым, Федором Достоевским, Екатериной Великой и прочими "петербургскими персонажами".

Главное событие праздника начнется в 14:00. Это праздничная лотерея от Молодежного театра на Фонтанке. С середины апреля до середины мая любой желающий мог оставить свои координаты в кассе театра, заполнив Карту зрителя. Среди участников этой акции, которые придут в Измайловский сад в День города, и состоится лотерея – розыгрыш абонементов на спектакли театра. Молодежный театр разыграет десять абонементов на два и пять абонементов на три лучших спектакля театра (на два лица каждый), фирменные подарки от театра, а также главный приз – годовой абонемент на десять спектаклей театра (на два лица). Проведет лотерею актер и режиссер Молодежного театра з.а. России Михаил Черняк.

В завершение праздника выступит ставшая уже легендарной группа Дунаевский Orchestra во главе с ее фронтменом – артистом Молодежного театра Константином Дунаевским.