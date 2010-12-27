Очевидцы: два внедорожника не поделили дорогу в Кировском районе

Массовая авария на юго-западе Северной столицы. При столкновении две иномарки повредили соседние автомобили. Инцидент спровоцировал пробку.

Сегодня днем, 28 февраля, на пересечении улиц Жукова и Казакова в Кировском районе дорогу не поделили два внедорожника: "Porsche Cayenne" и "BMW X5". По словам очевидцев, инцидент произошел в районе 15 часов.

Предположительно, черный "BMW" на полной скорости протаранил бордовый "Porsche". На кадрах можно заметить, что от удара у пострадавшего автомобиля осталась внушительная вмятина. Также "Porsche" лишился задней двери. У черной иномарки поврежден капот и треснуты стекла. После столкновения, очевидцы аварии незамедлительно вызвали спасательные службы. На место происшествия выехали сотрудники дорожной полиции, бригада скорой помощи и пожарные. Известно, что пострадал как минимум один человек, который находился в "BMW". Свидетели аварии утверждают, что его погрузили на каталку.

В данный момент выясняют детали ДТП. По какой причине произошло столкновение, предстоит выяснить правоохранителям. Очевидцы аварии считают, что имело место "несоблюдение приоритетов на дороге". Данный инцидент спровоцировал серьезную пробку на дороге.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось видео смертельного ДТП из Челябинска: КамАЗ протаранил фуру. В результате столкновения погиб один человек, еще двоих госпитализировали.

Фотографии: группа вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"