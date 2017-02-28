Видео смертельного ДТП из Челябинска: КамАЗ протаранил фуру

Два большегруза не поделили дорогу под Усть-Катавом. В результате жуткой аварии погиб один человек, еще двоих госпитализировали.

Сегодня утром, 28 февраля, на трассе М-5 "Москва – Челябинск" столкнулись КамАЗ и фура торговой сети "Магнит". Жуткая аварии произошла на 1614 км автодороги около 9:42.

Предположительно, водитель одного из автомобилей не справился с управлением. В результате большегрузы столкнулись друг с другом. На кадрах можно заметить, что кабину КамАЗа буквально смяло от удара. Известно, что в отечественной машине помимо водителя находился 57-летний пассажир. Он получил смертельные травмы и скончался на месте. Очевидцы страшной автокатастрофы вызвали спасательные службы.

Прибывшие на место происшествия врачи незамедлительно оказали первую помощь 27-летнему водителю фуры "Магнит" и 60-летнему водителю КамАЗа. С множественными порезами и ушибами лица молодого человека госпитализировали в больницу. Мужчина постарше получил переломы ног и рук, его также доставили в медучреждение.

В данный момент правоохранители выясняют детали смертельной аварии.

Видео: youtube, nivta

Фотографии: пресс-центра Областной поисково-спасательной службы