Чудовищное видео из Пензы: Дети швыряли и кидали мертвую собаку

Очевидец снял на видео омерзительные игры детей во двое с умершей собакой

В популярной социальной сети ВКонтакте в одном из сообществ города Пензы появилось сообщение о чудовищных играх детей во дворе жилого дома.

"Жестокость детей повергает в шок! Сначала я думала, что они швыряют игрушку, но доля сомнения все же закралась и я сняла видео. Позже я решила выйти прогуляться, заодно посмотреть, чтобы развеять все сомнения. И нет, я не ошиблась - это мертвая собака. Надеюсь, родители увидят, чем занимается их ребенок", - пишет автор видео.

На опубликованных кадрах мальчик в полосатой футболке раскручивает, кидает об асфальт и стены животное. Позднее к этому мальчику подошли еще дети. Девочки с визгом разбежались. Мальчишки какое-то время стояли и смотрели на чудовищные развлечения своего знакомого.

Опубликованное видео повергло в шок жителей города. В многочисленных комментариях прокатилась волна возмущения. Люди надеются, что дети будут найдены, и они не останутся безнаказанными.

Правда, некоторые пользователи усомнились в том, что это мертвая собака, а не шкура лисы. Автор же ролика утверждает, что это действительно было умершее животное, так как она подходила близко. И целью ее публикации было только то, чтобы родители увидели, чем занимаются дети во время прогулки.

Видео и фото: ВК, Пенза live