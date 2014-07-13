Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Киеве возросло до двух

Второго погибшего извлекли из-под завалов взорвавшегося дома в Киеве

Госслужба Украины по ЧС сообщила, что число погибших во время взрыва газа в жилом доме в Киеве возросло до двух.

«Пострадали семь человек, из них трое от госпитализации отказались, другие трое с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу, среди которых один ребенок 14-ти лет. Два человека погибли, женщина 1972 года рождения и мужчина, его анкетные данные устанавливаются», — говорится в сообщении службы.

В результате взрыва произошло обрушение перекрытия между вторым и третьим этажом и кровли на площади ориентировочно 3600 м.кв. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб и спасательные бригады, которые разбирают завалы и помогают местным жителям.



Напомним, в трехэтажном жилом доме в Голосеевском районе Киева произошел взрыв бытового газа, приведший к обрушению межэтажного перекрытия. В доме в общей сложности проживали 64 человека. 17 из них согласились переехать во временное жилье, которое предоставит государство.