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Число погибших при оползне в Китае возросло до 15 человек
Вчера, 21:23
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Sheker
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Число погибших при оползне в Китае возросло до 15 человек

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В Китае на месте схода оползня найдены тела 15 погибших

  Вблизи населенного пункта Деси уезда Моасянь в китайской провинции Сычуань сошел оползень, накрыв собой более 60 домашних хозяйств. Без вести пропавшими считаются больше 120 человек. Тела 15 погибших извлекли из-под обломков зданий. 

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился активизировать поисково-спасательную операцию, чтобы снизить число потенциальных жертв. К поисковым работам привлечены около тысячи человек. Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин направил Цзиньпину телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей.

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Категории: Лента новостей Мировые новости

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