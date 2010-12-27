Число погибших при оползне в Китае возросло до 15 человек

В Китае на месте схода оползня найдены тела 15 погибших

Вблизи населенного пункта Деси уезда Моасянь в китайской провинции Сычуань сошел оползень, накрыв собой более 60 домашних хозяйств. Без вести пропавшими считаются больше 120 человек. Тела 15 погибших извлекли из-под обломков зданий.

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился активизировать поисково-спасательную операцию, чтобы снизить число потенциальных жертв. К поисковым работам привлечены около тысячи человек. Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин направил Цзиньпину телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей.