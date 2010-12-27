Центробанк выявил случаи хакерских атак на российские банки

Ряд хакерских атак произошёл на банки России, выявлены единичные случаи заражения

Банк России выявил хакерские атаки, направленные на системы российских кредитных организаций. Как пояснили в пресс-службе регулятора, заражение не привело к нарушению работы банков. Предположительно, речь идет о вирусе Petya, который аналогичен WannaCry. Он блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах.

Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России совместно с кредитными организациями работает над устранением последствий кибератак.