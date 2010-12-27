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Центробанк выявил случаи хакерских атак на российские банки
Вчера, 23:45
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Sheker
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Центробанк выявил случаи хакерских атак на российские банки

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Ряд хакерских атак произошёл на банки России, выявлены единичные случаи заражения

      Банк России выявил хакерские атаки, направленные на системы российских кредитных организаций. Как пояснили в пресс-службе регулятора, заражение не привело к нарушению работы банков. Предположительно, речь идет о вирусе Petya, который аналогичен WannaCry. Он блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах.

Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России совместно с кредитными организациями работает над устранением последствий кибератак.

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Категории: Мировые новости Лента новостей

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