Более 60 станций метро откроют в Москве к 2021 году

Еще в городе могут появиться 9 электродепо

К 2021 году в Москве планируют построить более 60 станций и 140 километров линий подземки. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на Московском урбанистическом форуме.

По его словам, за четыре года будет построено 142 км новых линий, на которых появится 63 станции. Обслуживать возросшие мощности будут девять новых депо.

Помимо этого активно продолжится строительство метро и в Новой Москве. Со временем около 30% жителей Новой Москвы получат метро в ближайшем доступе