В Молодежном театре на Фонтанке премьера: 11 и 12 июня здесь будет представлен спектакль "Без вины виноватые" по одноименной пьесе Александра Островского.

Труппа Молодежного театра на Фонтанке и известный петербургский режиссер Андрей Андреев готовятся представить театральной публике премьеру по пьесе Островского "Без вины виноватые". Именно новый спектакль завершит 38-й театральный сезон в Молодежном театре. Организаторы отмечают, что премьера состоится в рамках Шестого Международного культурного форума. Этим летом спектакль выйдет на сцене МТФ всего два раза: 11 и 12 июня. Время начала постановки - 18.00.

Одна из поздних пьес Александра Островского посвящена театру и актерам. В центре текста - переживания немолодой актрисы Кручининой, приехавшей с гастролями в небольшой город своей молодости. В постановке Андрея Андреева главную роль сыграет звезда Молодежного театра Екатерина Унтилова. Знатоки театра помнят, что ее карьера начиналась с другой пьесы классика: "Грозы" Семена Спивака, в которой артистка сыграла роль Екатерины. По признанию режиссера "Без вины виноватые", и этот спектакль он ставил "под актрису", чтобы максимально раскрыть талант Екатерины Унтиловой.

Молодежный театр на Фонтанке предоставил Piter.TV уникальные фото с репетиций спектакля. Купить билеты на премьеру и узнать подробности можно на официальном сайте театра.