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Белый дом назвал «эффективными» существующие санкции против России
Сегодня, 22:07
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Sheker
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Белый дом назвал «эффективными» существующие санкции против России

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США намерены придерживаться действующих в отношении России санкций

  Сенат США 15 июня принял законопроект о введении новых санкций против России и Ирана. Администрация Дональда Трампа считает действующие санкции в отношении России эффективными. Об этом заявила на брифинге представитель Белого дома Сара Сандерс. Законопроект предполагает, что президент может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно, или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку. 

«Санкционный режим — лучший инструмент по принуждению России выполнять свои обязательства», — сказала Сандерс.

Законопроект уже раскритиковали в Германии и Австрии – там считают, что таким образом США пытаются вытеснить российский газ с европейского рынка и заменить его американским СПГ.

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Категории: Лента новостей Мировые новости

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