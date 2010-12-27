Белый дом назвал «эффективными» существующие санкции против России

США намерены придерживаться действующих в отношении России санкций

Сенат США 15 июня принял законопроект о введении новых санкций против России и Ирана. Администрация Дональда Трампа считает действующие санкции в отношении России эффективными. Об этом заявила на брифинге представитель Белого дома Сара Сандерс. Законопроект предполагает, что президент может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно, или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.

«Санкционный режим — лучший инструмент по принуждению России выполнять свои обязательства», — сказала Сандерс.

Законопроект уже раскритиковали в Германии и Австрии – там считают, что таким образом США пытаются вытеснить российский газ с европейского рынка и заменить его американским СПГ.