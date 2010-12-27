Автосалоны экс-партнера Андрея Аршавина пойдут с молотка

Бывшие дилерские центры компании «БалтАвтоТрейд» предпринимателя Петра Тиньгаева выставлены на продажу в Петербурге. «БалтАвтоТрейд» проходит процедуру банкротства. Как сообщает Российский аукционный дом, , торги пройдут 29 июня. С молотка пойдут станции техобслуживания и бывшие дилерские центры в Выборгском районе города. Начальная цена трех лотов составляет 491 млн рублей.

По данным "Фонтанки", в Петербурге на продажу выставят бывшие дилерские центры компании «БалтАвтоТрейд» предпринимателя Петра Тиньгаева, которая сейчас проходит процедуру банкротства. По данным Российского аукционного дома, от 13 июня, торги пройдут 29 июня. С молотка пойдут станции техобслуживания и бывшие дилерские центры в Выборгском районе города. Начальная цена трех лотов составляет 491 млн рублей.



В РАД отмечают, что эти объекты можно переделать в супермаркеты. Ольга Желудкова, руководитель департамента по работе с непрофильными и проблемными активами банков рассказала, что покупатели ищутся также среди ритейла, ведь сложившаяся практика показывает, что такие супермаркеты как "Лента" и "Сезон" приобрели солидные автоцентры. Первый - два автоцентра у «Атлант–М» и «Аларм Моторс», второй - бывший дилерский центр Ford на Пулковском шоссе.



С иском о признании несостоятельными ООО «БалтАвтоТрейд» и ООО «БалтАвтоТрейд Ф.», которые ранее были дилерами автомобилей марки BMW и Volkswagen, обратился Сбербанк. Ранее их владелец Петр Тиньгаев стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, предприниматель предоставил Сбербанку ложный договор поручительства от имени бывшего форварда «Зенита» Андрея Аршавина. В результате банк предоставил ему сниженную процентную ставку 10,5% годовых.



Стоит сказать, что Андрей Аршавин действительно ранее являлся партнером Петра Тиньгаева. По данным СПАРК, в 2007 году он вместе с Петром Тиньгаевым учредил ЗАО «Автодор Экспресс» (АЭ). В июне 2009-го футболист стал соучредителем «БалтАвтоТрейд» (БАТ). Однако к 2013-му он вышел из автомобильного бизнеса.