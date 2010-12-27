Автогидроподъемник врезался в «Хендай» в центре Таганрога

Вчера днем в Ростовской области автокран врезался в иномарку

16 февраля в Таганроге произошла авария на пересечении улицы Александровской и переулка Гоголевский. Автокран врезался в левый бок иномарки, поворачивающую налево на пустом перекрестке.

По словам очевидцев, в происшествии никто не пострадал. Сами транспортные средства получили механические повреждения. ДТП затруднило движение на данном участке дороги.

Вскоре на место приехал экипаж ДПС. После установления вины каждого из водителей они были отпущены. Движение на магистрали очень скоро было восстановлено.